В селе Чеускино в Югре прошла экологическая акция

Уборку организовали в ходе проведения акции «Вода России» в селе Чеускино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации района.
Местные жители 22 августа очистили от мусора берег протоки Юганская Обь, который является излюбленным местом отдыха. На традиционном субботнике волонтеры совместными усилиями собрали 1,5 куб. м мусора.
Отметим, что Нефтеюганский район ежегодно принимает активное участие в акции «Вода России». Его жители убирают прибрежные территории водоемов в населенных пунктах и стихийные свалки в местах отдыха, например, автокемпингов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.