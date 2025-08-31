В Башкирии раненый медвежонок двое суток ждет помощи

В Башкирии под Павловкой около села Красный ключ медвежонок, сорвавшись со скалы, уже двое суток лежит на земле, не в силах подняться. Его громкий, тоскливый рёв услышали туристы. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.
Именно туристы, обнаружив обессиленного зверя, не прошли мимо и сразу же связались с экспертами из фонда «Пин и Пуф». Сейчас группа зоозащитников уже в пути. Их задача — оценить состояние малыша и сделать всё возможное для его спасения.
