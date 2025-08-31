Более 60% школьников Новосибирска ходят в кружки — но не хватает техники

Город делает ставку на раннюю профориентацию: кружки помогают детям оторваться от гаджетов, найти увлечения и получить практические навыки.
В Новосибирске более 133 тысяч школьников — свыше 60% — посещают кружки и секции. Объём рынка дополнительного образования превысил 2,2 млрд рублей в год. Об этом сообщили в Сиб.фм.
Хотя художественные студии остаются самыми популярными, растёт интерес к техническим, научным и туристско-краеведческим направлениям. За три года число таких программ выросло на 50%. В 2025 году запустили 600 новых курсов, включая 116 технических.
Город делает ставку на раннюю профориентацию: кружки помогают детям оторваться от гаджетов, найти увлечения и получить практические навыки. Бюджетные сертификаты (более 300 млн рублей) делают занятия доступнее.
Но есть проблемы: не хватает помещений из-за двухсменок, а современное оборудование — роботы, дроны, VR-системы — слишком дорогое. Руководители центров говорят: без масштабных инвестиций развитие перспективных направлений будет тормозиться.