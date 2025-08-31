Национальное кадастровое агентство назвало цены на жилье в городах-спутниках Минска, сообщает БелТА.
В частности, агентство отметило прирост средних цен на жилую недвижимость в городах спутниках в последние два года. До конца 2023-го жилье в Дзержинске, Смолевичах и Логойске стоило до $800 за квадратный метр в рублевом эквиваленте, а в Фаниполе и Заславле порядка $1000. Но произошло перераспределение цен. Так, в первом полугодии 2025-го можно говорить о росте на 18 — 19% цен в Фаниполе, Смолевичах и Дзержинске, на 7% в Заславле и на 5% в Логойске.
В Национальном кадастровом агентстве привели пример относительно первого полугодия 2025-го:
«В этот период стоимость типичной двухкомнатной квартиры площадью от 45 кв.м до 55 кв.м составляла около $61 тыс. в Фаниполе. В Заславле цена такой квартиры составила около $55 тыс., а в Дзержинске — порядка $49 тыс. В Смолевичах и Логойске двухкомнатная квартира обойдется в сумму от $43 тыс. до $45 тыс».
В целом, говорят в кадастровом агентстве, большая активность на рынке многоквартирного жилья наблюдается в Фаниполе и Смолевичах.
