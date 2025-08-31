Ричмонд
Власти Литвы хотят восстановить осушенные болота на границе с Беларусью

Литва планирует заболотить местность на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литовские власти хотят восстановить ранее осушенные болота на границе с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.

Известно, что примерно 60 гектаров местности в приграничной зоне Литвы и Беларуси заняты болотами, более половины из которых были осушены. Сейчас литовские власти задумались над тем, чтобы снова заболотить эти земли.

По словам директора фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса, восстановить болота власти Литвы хотят в целях безопасности. И пояснил, что восстановление такой площади болот займет десятилетие, а затраты на один гектара составят «от 500 евро до 2000 евро или больше».

Кроме того, литовский специалист сказал, что и соседним Латвии и Эстонии, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Беларусью и Россией, следует последовать примеру, чтобы «использовать природу для защиты».

Еще Литва установила заграждения у закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Тем временем Путин обратился к Лукашенко, сказав о сложных вопросах и личных отношениях.