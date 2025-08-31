Ричмонд
Белорусских рыбаков предупредили об изменении правил рыболовства

Правила рыболовства могут быть изменены в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси готовятся изменения в правила рыболовства. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, пишет БелТА.

Так, по словам начальника управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Госинспекции Дмитрия Моторо, Минсельхозпрод Беларуси получил от инспекции предложения по внесению изменений в правила рыболовства.

Корректировки в правила рыболовства в Беларуси основываются на практике применения законодательства, обращениях граждан, юрлиц и правоохранителей. Ряд изменений застрагивает трактовку отдельных пунктов правил.

— Готовящиеся изменения позволят устранить правовую неопределенность и решить проблемные вопросы, которые возникают при применении действующих норм, — предупредил белорусских рыбаков представитель Госинспекции.

На данный момент поступающими предложениями занимается созданная рабочая группа. После их планируют обсудить с участием всех заинтересованных сторон.

А еще инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси.

Тем временем власти вводят запрет на продажу алкоголя в Беларуси в сентябре 2025.