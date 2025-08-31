Белорусских рыбаков предупредили об изменении правил рыболовства

В Беларуси готовятся изменения в правила рыболовства. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, пишет БелТА.
Так, по словам начальника управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Госинспекции Дмитрия Моторо, Минсельхозпрод Беларуси получил от инспекции предложения по внесению изменений в правила рыболовства.
Корректировки в правила рыболовства в Беларуси основываются на практике применения законодательства, обращениях граждан, юрлиц и правоохранителей. Ряд изменений застрагивает трактовку отдельных пунктов правил.
— Готовящиеся изменения позволят устранить правовую неопределенность и решить проблемные вопросы, которые возникают при применении действующих норм, — предупредил белорусских рыбаков представитель Госинспекции.
На данный момент поступающими предложениями занимается созданная рабочая группа. После их планируют обсудить с участием всех заинтересованных сторон.
А еще инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси.
Тем временем власти вводят запрет на продажу алкоголя в Беларуси в сентябре 2025.