Белорусский кардиолог сказала, надо ли проходить десять тысяч шагов в день

Доктор меднаук Елена Медведева, которая руководит отделом консультативной работы и профилактической кардиологии Республиканского научно-практического центра «Кардиология», сказала sb.by, надо ли проходить десять тысяч шагов в день.
Медведева заметила, что нет научных данных, которые говорят о пользе ходьбы для здоровья при таком числе сделанных шагов. Однако имеются показатели Всемирной организации здравоохранения.
«Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку необходимо минимум 150, а лучше 300 минут физической активности в неделю. Если речь идет про интенсивные нагрузки в спортзале — тогда 70 — 150 минут», — отметила кардиолог.
Также доктор медицинских наук сказала, что сама по себе физическая активность не принесет ни похудения, ни нормализации артериального давления без сочетания с правильным питанием.
«Только вкупе эти две рекомендации оказывают необходимый профилактический и оздоровительный эффект», — сказала врач.
Тем временем белорусский дерматовенеролог перечислила настораживающие признаки родинок.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода будет в сентябре 2025 года в Беларуси: «Теплый, солнечный, с первыми заморозками».
А ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о своих белорусских корнях.