Белгидромет сказал о грозах и до +29 в Беларуси 1 сентября в День знаний

Белгдиромет сказал, где в Беларуси пройдут грозы 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете сообщили, какой будет погода в Беларуси 1 сентября, сообщает pogoda.by.

Так, в понедельник, 1 сентября, белорусская погода будет определена областью повышенного атмосферного давления. Однако в некоторых регионах прогнозируются осадки. Дожди и грозы возможны в ночные часы местами по северу страны.

Ночью температура опустится до +12 — +17 градусов, местами будет и до +9. Зато днем будет значительно теплее — около +19 — +25 тепла. Как обычно жарче будет на юге Беларуси, где дневные максимумы ожидаются в районе +26 — +29 градусов.

Также ученые предупредили о мощных магнитных бурях и полярных сияниях на Земле 2 сентября — что ждать белорусам.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода будет в сентябре 2025 в Беларуси: «Теплый, солнечный, с первыми заморозками».

Между тем инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси.

Еще белорусских рыбаков предупредили об изменении правил рыболовства.