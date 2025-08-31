Белгидромет сказал о грозах и до +29 в Беларуси 1 сентября в День знаний

Ночью температура опустится до +12 — +17 градусов, местами будет и до +9. Зато днем будет значительно теплее — около +19 — +25 тепла. Как обычно жарче будет на юге Беларуси, где дневные максимумы ожидаются в районе +26 — +29 градусов.