В Новосибирской области нашли окаменевшее дерево старше динозавров

На Змеиной горе в Искитимском районе палеонтологи обнаружили окаменевшее дерево возрастом 360−400 миллионов лет — это значительно старше первых динозавров. Об этом они сообщили в группе «Территория Сибири: экскурсии и путешествия» во ВКонтакте.
Также в скальных породах нашли следы древних гастропод, гигантских морских лилий и моллюсков размером с небольшой автомобиль. Все находки свидетельствуют о том, что миллионы лет назад здесь было море.
Место давно известно как «палеонтологическая жила» — Змеиная гора регулярно раскрывает следы вымершей жизни. Эксперты называют её одной из самых перспективных площадок для исследований в Сибири.