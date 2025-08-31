Медработники обследовали 845 человек на профилактической акции в Иркутске

Врачи обследовали 845 человек на городской выездной профилактической акции в Иркутске. Ее организовали в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Участники акции прошли различные виды обследований и посетили консультации специалистов. Они сдали экспресс-анализы, прошли флюорографию, маммографию, УЗИ и ЭКГ. Также было организовано обследование детей.
«Результаты выездной акции демонстрируют высокую потребность населения в дополнительных профилактических осмотрах. Мы увидели, что многие люди не знают о своем состоянии здоровья. Планируется, что выездную уличную акцию проведут еще в сентябре и октябре», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
На уличной акции специалисты осмотрели 76 детей, у 43 выявлены различные патологии. Также специалисты провели 174 различных исследований, среди которых — экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин. Из 117 флюорографических обследований 3 снимка показали подозрение на онкологическую патологию, у 1 человека — на пневмонию. Также было сделано 55 маммографических исследований, направленных на раннее выявление рака молочной железы. Они подтвердили отсутствие патологий у пациенток. По результатам УЗИ щитовидной железы и почек выявлены патологии у 111 пациентов. Согласно результатам 137 проведенных ЭКГ, обнаружены 37 изменений.
Консультацией врача психиатра-нарколога воспользовались 25 человек, медицинского психолога — 35. Всех пациентов с выявленными патологиями и рисками возьмут под наблюдение медицинские учреждения по месту прикрепления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.