Медработники обследовали 845 человек на профилактической акции в Иркутске

На уличной акции специалисты осмотрели 76 детей, у 43 выявлены различные патологии. Также специалисты провели 174 различных исследований, среди которых — экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин. Из 117 флюорографических обследований 3 снимка показали подозрение на онкологическую патологию, у 1 человека — на пневмонию. Также было сделано 55 маммографических исследований, направленных на раннее выявление рака молочной железы. Они подтвердили отсутствие патологий у пациенток. По результатам УЗИ щитовидной железы и почек выявлены патологии у 111 пациентов. Согласно результатам 137 проведенных ЭКГ, обнаружены 37 изменений.