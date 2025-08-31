В городе Тайга в Кузбассе прошла акция «Ночь кино — 2025»

Всероссийская акция «Ночь кино — 2025» прошла 23 августа во Дворце культуры города Тайга в Кузбассе. Различные мероприятия в ходе ее проведения организовали в целях реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации Тайгинского городского округа.
Акция «Ночь кино» проходит в стране уже 10-й раз. Она объединяет зрителей на киносеансах и разноплановых культурных мероприятиях.
В тот вечер во Дворце культуры для желающих сфотографироваться в кино-антураже была оформлена оригинальная фотозона. Также была организована выставка «Афиши советского кино».
Советскому кинематографу посветили развлекательную программу «Музыка кино. На волне нашей памяти». Ее открыли аудио-прологом «Фильм… фильм… фильм». Ведущий программы пригласил собравшихся в зале тайгинцев поучаствовать в состязании знатоков и любителей советского кино. Зрители вспоминали крылатые фразы из любимых фильмов, отгадывали загадки о популярных киносюжетах. Также они участвовали в конкурсах «Звезды советского экрана», «Песни из кинофильмов», в танцевальном батле «Танцуют все!». В продолжение акции тайгинцы смогли бесплатно посмотреть в кинозале отечественные фильмы последних лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.