В городе Тайга в Кузбассе прошла акция «Ночь кино — 2025»

Советскому кинематографу посветили развлекательную программу «Музыка кино. На волне нашей памяти». Ее открыли аудио-прологом «Фильм… фильм… фильм». Ведущий программы пригласил собравшихся в зале тайгинцев поучаствовать в состязании знатоков и любителей советского кино. Зрители вспоминали крылатые фразы из любимых фильмов, отгадывали загадки о популярных киносюжетах. Также они участвовали в конкурсах «Звезды советского экрана», «Песни из кинофильмов», в танцевальном батле «Танцуют все!». В продолжение акции тайгинцы смогли бесплатно посмотреть в кинозале отечественные фильмы последних лет.