Начался ремонт дороги Омск — Муромцево — Седельниково

Ремонт автомобильной дороги Омск — Муромцево — Седельниково на участке 248−252 км стартовал на территории Муромцевского района Омской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты устранят причины пучинообразования, укрепят основание дороги и обочины. Также они уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Они нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Отметим, что трасса играет ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения между Седельниковским районом и Омском. Ее ремонт позволит обеспечить комфорт и безопасность движения местных жителей и транзитного транспорта. Завершить все работы планируют до 15 октября этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.