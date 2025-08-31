Более 25 многодетных семей Новосибирской области получили автомобили

Автомобили получили многодетные семьи Новосибирской области, воспитывающие от 7 и до 15 детей. Такая поддержка соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Семиместные отечественные автомобили «Лада Ларгус» вручили семьям в торжественной обстановке. Мероприятие состоялось на площадке перед зданием Государственного концертного зала им. А. М. Каца в Новосибирске. Транспорт получили 27 многодетных семей из 18 муниципальных районов, муниципальных и городских округов Новосибирской области.
«Уже почти 250 семей стали счастливыми обладателями машин. В последние годы мы приобретаем “Ларгусы” АвтоВАЗа, в которых как раз семь мест. Впереди работы ничуть не меньше, примерно такое же количество семей ждут своей очереди», — сказал глава региона Андрей Травников.
Отметим, что сегодня из 43 890 многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области, в 497 семьях воспитываются семь и более детей. За несколько лет многодетным семьям передавались машины марок «Лада Ларгус», «Лада Калина», «Лада Гранта Куб».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.