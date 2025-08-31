В Югорске обустроили автостоянки

Новые благоустроенные автостоянки появились в городе Югорске в ХМАО. Их сделали в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Одна современная парковка появилась возле дома 7/5 на улице Чкалова. Ее общая площадь составляет 1722 кв. м, что позволяет удобно разместить 51 транспортное средство. Особое внимание рабочие уделили комфорту маломобильных граждан, для них предусмотрены специализированные места с соответствующей разметкой.
Также обустроили парковку на 30 мест у нового дома 7/2 на улице Чкалова. Еще одна автостоянка появилась возле школы № 5: удобно разместиться там могут 30 машин. Сейчас продолжается обустройство парковки на 55 мест в границах улиц Магистральной и Ермака.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.