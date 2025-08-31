В мобильном медпункте проверили здоровье жителей села Сентелек на Алтае

Благодаря мобильному фельдшерско-акушерскому пункту (ФАПу) бригада врачей проверила здоровье жителей отдаленного села Сентелек Чарышского района Алтайского края. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В августе главный врач Чарышской центральной районной больницы Иван Нечаев вместе с терапевтом и акушером посетили Сентелекский ФАП. Они обследовали 16 пациентов, четверо из них осмотрели на дому.
«Три человека направлены на дообследование в стационар», — рассказал Иван Нечаев.
Отметим, что в мобильном ФАПе можно пройти самый необходимый минимум обследований: измерить рост, вес, уровень сахара и холестерина, давление, сделать электрокардиограмму, получить направление на обследование. Помимо того, в нем наблюдают за состоянием маломобильных пациентов, малышей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.