Полиция в Ростовской области перешла в режим повышенной готовности из-за участившихся пожаров

В связи с ростом количества пожаров в Ростовской области полиция была переведена в режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранительные органы готовы оказать комплексную помощь пострадавшим от стихии.
Помимо работы мобильных приемных в зонах чрезвычайных ситуаций, все территориальные отделы полиции готовы помочь гражданам в восстановлении утраченных документов. Жители области, пострадавшие от пожаров, могут обращаться в ближайшие отделы МВД для оперативного получения необходимой поддержки.
Подпишись на нас в Telegram!