Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция в Ростовской области перешла в режим повышенной готовности из-за участившихся пожаров

Пострадавшим от пожаров в Ростовской области окажет помощь полиция.

Источник: Комсомольская правда

В связи с ростом количества пожаров в Ростовской области полиция была переведена в режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранительные органы готовы оказать комплексную помощь пострадавшим от стихии.

Помимо работы мобильных приемных в зонах чрезвычайных ситуаций, все территориальные отделы полиции готовы помочь гражданам в восстановлении утраченных документов. Жители области, пострадавшие от пожаров, могут обращаться в ближайшие отделы МВД для оперативного получения необходимой поддержки.

Подпишись на нас в Telegram!