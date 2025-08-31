В Медведевском районе Марий Эл завершили благоустройство территорий

Общественные и дворовые территории благоустроили в Медведевском районе Республики Марий Эл. Работы по повышению комфорта условий проживания граждан ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
В поселке Краснооктябрьском на улице Фабричной реконструировали детский городок в виде крепости. Теперь это современное пространство для отдыха как для детей, так и для взрослых. На спортивной площадке отремонтировали ограждения и покрытие, также весь детский городок покрасили.
На стадионе у школы № 3 поселка Медведево сделали новую беговую дорожку из современных материалов повышенной прочности. Также на стадионе установили разнообразные спортивные снаряды. По улице С. Жилина завершился второй этап благоустройства. Там появились новые урны и скамейки. Кроме того, рабочие сделали уличное освещение.
В селе Кузнецово благоустроили площадь перед Центром культуры. На ней установили опоры и светильники, отремонтировали асфальтобетонное покрытие площади. В деревне Русский Кукмор заасфальтировали заезд к месту накопления ТКО по улице Пионерской.
В поселке Силикатном благоустроили парк, где установили красочные качели и скамейки. В поселке Сурок по улице Восточной, 2-я Восточная и Железнодорожная модернизировали систему уличного освещения: установили железобетонные опоры и современные светильники с люминесцентными лампами.
В поселке Руэм завершился первый этап благоустройства бульвара вдоль улицы Победы. На пешеходной зоне уложили брусчатку. В селе Шойбулак по улице Мира на аллее появился новый асфальт, что стало первым этапом благоустройства.
Также модернизировали пять дворовых территорий многоквартирных домов в селах Азаново, Ежово, поселках Силикатный, Новый и Юбилейный. Там отремонтировали дворовые проезды и системы освещения, установили новые урны и скамейки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.