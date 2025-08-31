В Медведевском районе Марий Эл завершили благоустройство территорий

В поселке Краснооктябрьском на улице Фабричной реконструировали детский городок в виде крепости. Теперь это современное пространство для отдыха как для детей, так и для взрослых. На спортивной площадке отремонтировали ограждения и покрытие, также весь детский городок покрасили.