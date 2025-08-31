Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Медведевском районе Марий Эл завершили благоустройство территорий

В поселке Краснооктябрьском, напримeр, реконструировали детский городок в виде крепости.

Источник: Национальные проекты России

Общественные и дворовые территории благоустроили в Медведевском районе Республики Марий Эл. Работы по повышению комфорта условий проживания граждан ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.

В поселке Краснооктябрьском на улице Фабричной реконструировали детский городок в виде крепости. Теперь это современное пространство для отдыха как для детей, так и для взрослых. На спортивной площадке отремонтировали ограждения и покрытие, также весь детский городок покрасили.

На стадионе у школы № 3 поселка Медведево сделали новую беговую дорожку из современных материалов повышенной прочности. Также на стадионе установили разнообразные спортивные снаряды. По улице С. Жилина завершился второй этап благоустройства. Там появились новые урны и скамейки. Кроме того, рабочие сделали уличное освещение.

В селе Кузнецово благоустроили площадь перед Центром культуры. На ней установили опоры и светильники, отремонтировали асфальтобетонное покрытие площади. В деревне Русский Кукмор заасфальтировали заезд к месту накопления ТКО по улице Пионерской.

В поселке Силикатном благоустроили парк, где установили красочные качели и скамейки. В поселке Сурок по улице Восточной, 2-я Восточная и Железнодорожная модернизировали систему уличного освещения: установили железобетонные опоры и современные светильники с люминесцентными лампами.

В поселке Руэм завершился первый этап благоустройства бульвара вдоль улицы Победы. На пешеходной зоне уложили брусчатку. В селе Шойбулак по улице Мира на аллее появился новый асфальт, что стало первым этапом благоустройства.

Также модернизировали пять дворовых территорий многоквартирных домов в селах Азаново, Ежово, поселках Силикатный, Новый и Юбилейный. Там отремонтировали дворовые проезды и системы освещения, установили новые урны и скамейки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.