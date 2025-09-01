Ричмонд
В Калининграде увеличат число автобусов на маршруте № 32

С 1 сентября количество транспорта составит 11 единиц.

Источник: Freepik

В Калининграде увеличат число автобусов на маршруте № 32. С 1 сентября количество транспорта вырастет до 11 единиц. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Отмечается, что интервал движения автобусов № 32 в течение всего дня сократится на пять минут и составит:

утром и вечером 12 минут в часы-пик 17 минут днём 14 минут.

Кроме того, продлили работу в вечернее время. Теперь последний автобус в микрорайон Космодемьянского будет отправляться в 22:26, а прибывать в 23:24.

С 25 августа в Калининграде запустили новый маршрут № 15. Он связывает Московский проспект с Сельмой и проходит от улицы Аксакова до ДС «Янтарный».