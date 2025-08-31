Ричмонд
Главе Башкирии Радию Хабирову присвоили позывной «Тимер» в зоне СВО

Глава Башкирии получил от военных позывной «Тимер».

Источник: Комсомольская правда

В зоне специальной военной операции у главы Башкирии Радия Хабирова появился новый позывной. Военные присвоили ему имя «Тимер», что в переводе с башкирского означает «железный». Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

Радий Хабиров подчеркнул, что воспринимает этот жест как высшую оценку своей работы и доверия со стороны тех, кто выполняет боевые задачи.

— В разное время меня называли «Шеф», «Хоккеист», «Ағай». А сегодня мои парни дали мне позывной "Тимер, рассказал глава региона.

Руководитель республики заявил, что намерен носить это имя с достоинством и теперь до конца жизни будет оставаться «Тимером».

