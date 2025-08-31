В медицинском колледже Рязани будут готовить специалистов фармпроизводства

Первые 18 человек 26 августа подписали договоры на обучение. В течение двух лет и десяти месяцев студенты будут учиться по двум специальностям — «Фармация» и «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». Занятия предусматривают теоретическую часть и практику на предприятии «Октафарма-Фармимэкс». Обучение будет идти на внебюджетной основе, за счет компании. После получения диплома инвестор предоставит выпускникам рабочие места на новом высокотехнологичном производстве препаратов плазмы крови, не имеющих аналогов в России.