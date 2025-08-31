В медицинском колледже Рязани будут готовить специалистов фармпроизводства

Пилотный спецкурс по подготовке специалистов для фармацевтического производства запустили в Рязанском медицинском колледже. Работа по обеспечению предприятий специалистами соответствует целям национального проекта «Кадры», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Первые 18 человек 26 августа подписали договоры на обучение. В течение двух лет и десяти месяцев студенты будут учиться по двум специальностям — «Фармация» и «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». Занятия предусматривают теоретическую часть и практику на предприятии «Октафарма-Фармимэкс». Обучение будет идти на внебюджетной основе, за счет компании. После получения диплома инвестор предоставит выпускникам рабочие места на новом высокотехнологичном производстве препаратов плазмы крови, не имеющих аналогов в России.
В следующем году планируют запустить обучающую программу по подготовке аппаратчиков химической очистки препаратов биосинтеза в Скопинском филиале колледжа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.