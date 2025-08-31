В Дагестане оценили ход ремонтных работ на дороге Кизилюрт — Костек

Инспекционная поездка по оценке работ на участке дороги Кизилюрт — Костек состоялась в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Ремонт на объекте проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обновляют участок автомобильной дороги с нулевого по 10-й км. Маршрут играет важную роль в обеспечении транспортной связи между населенными пунктами района и городами Кизилюрт, Махачкала и Хасавюрт, а также обеспечивает доступ к федеральной трассе Р-217 «Кавказ».
В этом году уже завершены работы на начальных 3 км дороги, окончание всех строительных мероприятий и ввод всего участка в эксплуатацию запланированы на конец октября 2026 года.
Также по нацпроекту в следующем году в республике завершат ремонт участка трассы Кизилюрт — Шамхал-Янги-Юрт — Сулак, который связывает Кумторкалинский и Кизилюртовский районы с федеральной трассой Р-215.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.