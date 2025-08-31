В сентябре в Москве состоится международная книжная ярмарка

Московская международная книжная ярмарка пройдет в 38-й раз на ВДНХ с 3 по 7 сентября, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В ярмарке примут участие более 300 издателей и книготорговых компаний из России и других стран. Стенды и сцены разместят на двух этажах павильона № 57 и в уличных шатрах. Посетителей ждут презентации книжных новинок, лекции, дискуссии и встречи с известными авторами. В этом году в ярмарке примут участие писатели Лия Арден, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, поэтесса Анна Ревякина, журналистка Маргарита Симоньян и другие.
Ключевым событием деловой части программы по традиции станет конференция «Книжный рынок России». Специалисты обсудят текущее состояние и перспективы развития индустрии, тренды в сегментах электронных и аудиокниг, а также способы борьбы с пиратским контентом в цифровом книгоиздании.
Почетным гостем ярмарки в этом году станет Индия. Ее делегация представит более 2,5 тыс. книг, включая издания на языках страны и переводы на русский язык. Также пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. В ней примут участие свыше 50 издательств. Для гостей запланировано более 100 мероприятий, включая встречи с детскими писателями, кинопоказы, мастер-классы, квесты и конкурсы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.