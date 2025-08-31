В сентябре в Москве состоится международная книжная ярмарка

В ярмарке примут участие более 300 издателей и книготорговых компаний из России и других стран. Стенды и сцены разместят на двух этажах павильона № 57 и в уличных шатрах. Посетителей ждут презентации книжных новинок, лекции, дискуссии и встречи с известными авторами. В этом году в ярмарке примут участие писатели Лия Арден, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, поэтесса Анна Ревякина, журналистка Маргарита Симоньян и другие.