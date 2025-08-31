Более 80 новых автобусов выйдут на маршруты в Махачкале в следующем году

Автопарк Махачкалы в следующем году пополнят 84 новых автобуса, приобретенных в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.
Автобусы выйдут на городские маршруты с января 2026 года. Новый автопарк будет состоять из 11 больших, 57 средних и 16 малых автобусов, что позволит оптимизировать маршруты и эффективно обслуживать как центральные, так и отдаленные районы. Большие автобусы будут курсировать по самым загруженным маршрутам, а средние и малые — обеспечат доступность в менее загруженных зонах.
Обновление автопарка улучшит транспортную сеть, повысит комфорт пассажиров и экологическую ситуацию.
Напомним, с января этого года на улицы Махачкалы вышли 45 новых автобусов. Они обслуживают пять магистральных маршрутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.