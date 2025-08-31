Более 80 новых автобусов выйдут на маршруты в Махачкале в следующем году

Автобусы выйдут на городские маршруты с января 2026 года. Новый автопарк будет состоять из 11 больших, 57 средних и 16 малых автобусов, что позволит оптимизировать маршруты и эффективно обслуживать как центральные, так и отдаленные районы. Большие автобусы будут курсировать по самым загруженным маршрутам, а средние и малые — обеспечат доступность в менее загруженных зонах.