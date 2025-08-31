В Камышине Волгоградской области прошел фестиваль «Зело отменный плод!»

Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» прошел 24 августа в 17-й раз в городе Камышине Волгоградской области, сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие состоялось на набережной, благоустроенной по нацпроекту «Жилье и городская среда», реализацию которого с этого года продолжил новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».
На фестивале работали гастрономические площадки, выставка сувенирной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства и фотозоны. Также для гостей подготовили развлекательную программу и творческие выступления.
Отметим, развитие пространства камышинской набережной стартовало в 2019 году и выполнялось поэтапно до 2023-го в границах от улицы Октябрьской до Бородинского моста. В 2024 году часть набережной благоустроили в границах от здания по улице Советской до здания по улице Набережной. Современная территория стала местом проведения городских мероприятий, а ее комфортная инфраструктура позволяет беспрепятственно передвигаться между праздничными зонами и используется для установки сценического оборудования с видом на реки Камышинку и Волгу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.