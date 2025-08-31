В Камышине Волгоградской области прошел фестиваль «Зело отменный плод!»

Отметим, развитие пространства камышинской набережной стартовало в 2019 году и выполнялось поэтапно до 2023-го в границах от улицы Октябрьской до Бородинского моста. В 2024 году часть набережной благоустроили в границах от здания по улице Советской до здания по улице Набережной. Современная территория стала местом проведения городских мероприятий, а ее комфортная инфраструктура позволяет беспрепятственно передвигаться между праздничными зонами и используется для установки сценического оборудования с видом на реки Камышинку и Волгу.