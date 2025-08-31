День знаний 1 сентября: много красивых и трогательных открыток с праздником

В России 1 сентября ежегодно празднуют День знаний — день, знаменующий начало нового учебного года. Школьники и студенты участвуют в торжественных линейках, классных часах и дарят цветы своим учителям. В 2025 году учебный год стартует в понедельник, 1 сентября.
День знаний — это праздник не только для учащихся, но и для их родителей. Сентябрь приносит новые знакомства, увлекательные открытия, возможности для роста и позитивных изменений.
В этот особенный день, когда начинается учебный год, поддержите школьников, студентов и их семьи. Порадуйте близких, отправив им в соцсетях или мессенджерах яркую открытку с добрыми пожеланиями.