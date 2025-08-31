В селе Вешкайма Ульяновской области появится фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в селе Вешкайма Ульяновской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
На строительной площадке уже проделана значительная работа. Специалисты подготовили фундамент, завезли необходимые материалы, а также возвели каркас здания.
Новый ФАП будет полностью оснащен современным медицинским оборудованием и мебелью. Это позволит создать комфортные условия для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, а также других диагностических процедур, консультаций и оказания неотложной помощи.
Отметим, в селе Вешкайма проживает около 700 человек, значительная часть населения — люди старшего возраста, для которых регулярное медицинское наблюдение имеет первостепенное значение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.