Почти 60 пешеходных переходов вблизи школ обновили в Красноярском крае

«По поручению губернатора проводим работу по обустройству в соответствии с нормативами пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений. Всего в этом году на краевой дорожной сети в работе было 62 пешеходных перехода… К началу нового учебного года все пешеходные переходы будут полностью соответствовать современным требованиям и национальным стандартам», — рассказал министр транспорта региона Дмитрий Зотин.