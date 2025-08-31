Почти 60 пешеходных переходов вблизи школ обновили в Красноярском крае

Ремонт 56 пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений провели в этом году в Красноярском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы еще на 6 объектах близятся к завершению, сообщили в региональном министерстве транспорта.
«По поручению губернатора проводим работу по обустройству в соответствии с нормативами пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений. Всего в этом году на краевой дорожной сети в работе было 62 пешеходных перехода… К началу нового учебного года все пешеходные переходы будут полностью соответствовать современным требованиям и национальным стандартам», — рассказал министр транспорта региона Дмитрий Зотин.
Практически на всех объектах восстановили дорожную разметку, на 5 переходах установили недостающее пешеходное ограждение, на 32 объектах сделали тротуар и ограждение, а на 15 объектах реализовали полный комплекс мероприятий, включающий установку знаков, светофоров, обустройство искусственных неровностей, тротуара и пешеходного ограждения.
Работы выполнили в 23 муниципальных округах края. Среди них — Абанский, Бирилюсский, Богучанский, Ермаковский, Курагинский, Северо-Енисейский, Шушенский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.