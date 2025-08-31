Любовь Успенская отказалась от звания королевы шансона

11 апреля Любовь Успенская в ответ на критику в сторону ее дочери заявила, что девушка находится «в поисках себя», и она всегда будет ее поддерживать. Певица добавила, что не видит «ничего зазорного» в том, что в стихах за авторством Плаксиной присутствуют грамматические ошибки. Успенская отметила, что очень радуется новым произведениям дочери и очень внимательно читает их.