Любовь Успенская отказалась от звания королевы шансона

Певица Любовь Успенская решила отказаться от титула королевы шансона. Об этом сообщает «Пятый канал».
— Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона! Скидка: продается кресло королевы шансона! — приводят ее слова в материале.
Музыкальная карьера Любови Успенской стартовала в 1979 году. Она неоднократно становилась лауреаткой премии «Шансон года».
В последнее время в Сети активно обсуждают и дочь Успенской. Певица считает, что Татьяна Плаксина выбрала себе возлюбленного, который не соответствует ее уровню. При этом она заявила, что не намерена мешать отношениям своего ребенка.
11 апреля Любовь Успенская в ответ на критику в сторону ее дочери заявила, что девушка находится «в поисках себя», и она всегда будет ее поддерживать. Певица добавила, что не видит «ничего зазорного» в том, что в стихах за авторством Плаксиной присутствуют грамматические ошибки. Успенская отметила, что очень радуется новым произведениям дочери и очень внимательно читает их.