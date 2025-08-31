В Кировской области завершается реконструкция дороги Вазюк — Опарино

«Мы выстраиваем надежную логистическую каркасную сеть для всего северо-запада Кировской области. У нас есть четкий план: в ближайшие несколько лет мы доведем качественное дорожное полотно до Подосиновца, а потом и до Лузы. Сегодня мы не просто идем по плану — мы задаем высокий темп и выполняем работы с опережением графика, что говорит о максимальной эффективности реализации нацпроекта в регионе», — подчеркнул министр транспорта региона Алексей Петряков.