В Кировской области завершается реконструкция дороги Вазюк — Опарино

Ремонт стратегически важного участка Вазюк — Опарино автомобильной дороги Киров — Котлас — Архангельск досрочно завершается в Кировской области. Его улучшают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Специалисты обновляют отрезок протяженностью 25 км. Этот объект является ключевым звеном для социально-экономического развития трех районов области: Опаринского, Лузского и Подосиновского. Теперь это современная асфальтированная магистраль, соответствующая всем стандартам безопасности и качества. Сейчас на объекте специалисты завершают установку новых остановочных павильонов, барьерных ограждений и нанесение дорожной разметки.
«Мы выстраиваем надежную логистическую каркасную сеть для всего северо-запада Кировской области. У нас есть четкий план: в ближайшие несколько лет мы доведем качественное дорожное полотно до Подосиновца, а потом и до Лузы. Сегодня мы не просто идем по плану — мы задаем высокий темп и выполняем работы с опережением графика, что говорит о максимальной эффективности реализации нацпроекта в регионе», — подчеркнул министр транспорта региона Алексей Петряков.
В областном минтрансе отметили, что эта дорога имеет большое значение для жителей и для экономики северных районов, где развита лесопереработка. Благодаря ремонту трассы будут обеспечены надежные круглогодичные поставки продукции на крупные рынки и снизятся логистические издержки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.