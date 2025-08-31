В Волгограде пройдет деловая игра ProExport

Бизнес-тренажер ProExport, посвященный основам экспорта, организуют 5 сентября в Волгограде в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Настольная игра ProExport создана на основе реальных сценариев, с которыми сталкиваются компании-экспортеры. Участникам предстоит примерить на себя роль предпринимателей, выходящих на зарубежные рынки, оценить барьеры, мешающие росту, и выработать стратегию, которая позволит не только закрепиться в новой среде, но и найти новые перспективы для масштабирования.
В ходе игры команды будут принимать решения о выборе рынков, стратегиях продвижения и взаимодействии с партнерами. Такой формат позволяет в безопасной среде «потренироваться» в ведении внешнеэкономической деятельности, изучить механизмы международного сотрудничества и освоить базовые приемы разработки экспортной стратегии. Организаторы подчеркивают, что подобные тренажеры помогают вовлечь молодежь и начинающих предпринимателей в сферу экспорта.
Отметим, игра ProExport состоится в ходе форума «Мой бизнес», который ежегодно объединяет активную молодежь, предпринимателей, наставников и экспертов. В этом году для участников подготовили несколько площадок: «Наставнический марафон» с возможностью получить поддержку опытных предпринимателей, игра «Семейный бизнес», которая продемонстрирует ценность совместного дела, бизнес-разборы, стендап и многое другое.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.