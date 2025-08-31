В Волгограде пройдет деловая игра ProExport

Настольная игра ProExport создана на основе реальных сценариев, с которыми сталкиваются компании-экспортеры. Участникам предстоит примерить на себя роль предпринимателей, выходящих на зарубежные рынки, оценить барьеры, мешающие росту, и выработать стратегию, которая позволит не только закрепиться в новой среде, но и найти новые перспективы для масштабирования.