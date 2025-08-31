В травмпункте в Иванове появился новый рентген-аппарат

Современный рентген-аппарат появился в Иванове в травмпункте областной детской клинической больницы. Травмпункт открыли в новом здании в августе 2022 года при поддержке национального проекта «Здравоохранение», задачи которого с 2025 года решает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
Благодаря этому медоборудованию значительно расширились диагностические возможности травмпункта. Ранее врачам приходилось разделять потоки пациентов и отправлять детей на рентген в другие корпуса больницы. Теперь ребенок с травмой получает помощь намного быстрее, без лишних ожиданий и перемещений по больнице. Все этапы — осмотр врача, проведение рентгенологического исследования и принятие решения о тактике лечения — проходят в одном месте.
Современный рентген-аппарат дает четкие и точные изображения, позволяет выявлять даже малейшие повреждения костей и суставов. Это помогает исключить ошибки и сразу определить оптимальный путь лечения.
Отметим, что областной детский травмпункт работает круглосуточно. Он обслуживает маленьких пациентов со всей области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.