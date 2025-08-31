Практика с первого курса. Какой опыт перенимают вузы у колледжей

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Министерства образования в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказали, какой опыт перенимают вузы у колледжей.
Заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова рассказала, что на уровне профессионально-технического образования, как на базе девяти, так и одиннадцати классов, производственное обучение начинается с первого курса. Что касается среднего специального образования, то практика начинается со второго курса для обучающихся на базе девяти классов и с первого курса — на базе одиннадцати. «В целом учреждения ПТО и среднего специального образования обладают хорошей практикоориентированностью», — подчеркнула она.
Удаленка в вузах и колледжах. Кто может на нее рассчитывать, рассказали в Минобразования Как в Беларуси привлекают к поступлению в колледжи, рассказали в Минобразования.
Вузы тоже активно подтягиваются: подавляющее большинство специальностей высшего образования предусматривает практику с первого курса, отметил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. «Мы перенимаем положительный опыт наших колледжей, особенно в части подготовки инженерных кадров», — сказал он.
Уже открыты три центра компетенций в ведущих вузах, где в рамках сетевого взаимодействия реализуется подготовка инженеров. Сергей Пищов также отметил, что в университетах создаются студенческие конструкторские бюро, в которых студенты под руководством опытных преподавателей и научных сотрудников выполняют конкретные задания, связанные с предприятиями, на которые они будут впоследствии трудоустраиваться. «Целевой прием — это также ориентированная на практику форма обучения. Кроме того, профильные классы в школах помогают подготовить будущих студентов заранее», — обратил он внимание. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.