Практика с первого курса. Какой опыт перенимают вузы у колледжей

Уже открыты три центра компетенций в ведущих вузах, где в рамках сетевого взаимодействия реализуется подготовка инженеров. Сергей Пищов также отметил, что в университетах создаются студенческие конструкторские бюро, в которых студенты под руководством опытных преподавателей и научных сотрудников выполняют конкретные задания, связанные с предприятиями, на которые они будут впоследствии трудоустраиваться. «Целевой прием — это также ориентированная на практику форма обучения. Кроме того, профильные классы в школах помогают подготовить будущих студентов заранее», — обратил он внимание. -0-