Первая декада сентября будет по-летнему теплой и почти без дождей

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Теплая и практически без осадков погода установится в Беларуси в первой декаде сентября, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на синоптика Дмитрия Рябова.
По его словам, комфортная погода будет обусловлена поступлением на территорию республики воздушных масс с юга.
В начале первой сентябрьской недели метеусловиями будет «командовать» антициклон — он принесет в Беларусь переменную облачность и совсем немного дождей. В ночные и утренние часы возможны слабые туманы. Ветер будет юго-западным умеренным, влажность воздуха достигнет 80%. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +17 °C, днем в понедельник от +22 до +27 в зависимости от региона, во вторник — от +21 до +30. Теплее всего будет в Бресте.
В середины недели ситуация изменится, но совсем незначительно. Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, но только в западные районы страны. Все также будет переменная облачность, не исключены несильные туманы. Температура в ночные часы составит от +11 до +17°C, днем — от 21 до 26 тепла.
После среды термометры начнут показывать более низкие значения, однако погода по-прежнему будет комфортной. Влажность может достигать 90%, возможны дожди различной силы. Ночью — от 11 до 16, днем — от 11 до 25 со знаком плюс.
В пятницу ожидается 19−24 градуса тепла.
Первые сентябрьские выходные также окажутся летними — тепло и без существенных осадков. В ночные и утренние часы не исключены туманы, при которых видимость составит всего до 500 метров. Ночные температуры будут находиться в пределах от +11 до +17°C, днем — от +21 до +27°C, рассказал Дмитрий Рябов.