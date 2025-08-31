Первая декада сентября будет по-летнему теплой и почти без дождей

В начале первой сентябрьской недели метеусловиями будет «командовать» антициклон — он принесет в Беларусь переменную облачность и совсем немного дождей. В ночные и утренние часы возможны слабые туманы. Ветер будет юго-западным умеренным, влажность воздуха достигнет 80%. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +17 °C, днем в понедельник от +22 до +27 в зависимости от региона, во вторник — от +21 до +30. Теплее всего будет в Бресте.