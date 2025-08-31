Ричмонд
The Guardian: США угрожали России санкциями на Совбезе ООН

Соединенные Штаты якобы предупредили Россию о важности продвижения к мирному урегулированию и необходимости проведения переговоров с Украиной, угрожая введением санкций. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил The Guardian.

Как сообщает издание, этот вопрос обсуждался на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в пятницу, 29 августа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что переговоры РФ и США сузили круг разногласий по урегулированию украинского конфликта до двух пунктов. Он добавил, что дипломатическая группа успешно продвигается в процессе переговоров.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Евросоюзом из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила, что Зеленский и Владимир Путин, по мнению американской администрации, не готовы самостоятельно завершить военный конфликт. Она добавила, что Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу.

