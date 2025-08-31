The Guardian: США угрожали России санкциями на Совбезе ООН

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что переговоры РФ и США сузили круг разногласий по урегулированию украинского конфликта до двух пунктов. Он добавил, что дипломатическая группа успешно продвигается в процессе переговоров.