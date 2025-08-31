В столице европейской страны начали убирать «остров» из 180 тонн использованных влажных салфеток

В Лондоне началась масштабная операция по очистке реки Темзы от гигантского скопления влажных салфеток, образовавшего целый искусственный «остров» в западной части города. Об этом пишет «Bild».
Как сообщает портовая администрация Лондона, около 180 тонн спрессованного мусора скопилось в районе Хаммерсмит, что привело к изменению течения реки и создало серьезную угрозу для местной экосистемы.
Проблема возникла из-за массовой привычки жителей смывать влажные салфетки в унитазы. Несмотря на кажущуюся безобидность, эти изделия содержат пластиковые волокна и не разлагаются в воде. За годы на дне Темзы образовался слой отходов толщиной до метра и протяженностью около 250 метров, получивший название Wet Wipe Island.
В середине августа начались активные работы по ликвидации опасного образования. С помощью тяжелой техники и экскаваторов рабочие вывозят скопившиеся отходы контейнерами. Местные власти предупреждают, что пластиковые отходы представляют непосредственную угрозу для рыбы, птиц и всей речной экосистемы.
Этот случай стал символическим напоминанием о проблеме пластикового загрязнения водных артерий мегаполисов.
