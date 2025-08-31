В столице европейской страны начали убирать «остров» из 180 тонн использованных влажных салфеток

Проблема возникла из-за массовой привычки жителей смывать влажные салфетки в унитазы. Несмотря на кажущуюся безобидность, эти изделия содержат пластиковые волокна и не разлагаются в воде. За годы на дне Темзы образовался слой отходов толщиной до метра и протяженностью около 250 метров, получивший название Wet Wipe Island.