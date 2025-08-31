В Брянской области отремонтировали участки дороги Погар — Стародуб

Участки автомобильной дороги Погар — Стародуб отремонтировали в Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Работы провели на участках общей протяженностью более 10 км, проходящих через населенные пункты Калиновка и Гетуновка Погарского района. Подрядная организация уложила новое асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины, отремонтировала съезды. Кроме того, на объектах сделали остановочные и посадочные площадки, установили новые автопавильоны, дорожные знаки и нанесли разметку.
Ранее по нацпроекту в Брянске завершили капитальный ремонт участка дороги на улице Комсомольской. Там уложили новое асфальтовое покрытие, заменили наружные инженерные сети и сделали ливневую канализацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.