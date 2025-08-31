В съемках «Дивы» Анны Меликян в Большом можно было поучаствовать в массовке

Потом выяснится, что играет господина в ложе Игорь Миркурбанов, но он ли в тот день находился в театре, сказать сложно. Вполне мог быть и дублер. Если бы довелось присутствовать на съемках в качестве журналиста в пресс-день или по приглашению режиссера, а не в массовке, то информация наверняка была бы исчерпывающей. Но пока приходится довольствоваться малым и осваивать новую профессию.