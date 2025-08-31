В съемках «Дивы» Анны Меликян в Большом можно было поучаствовать в массовке

В течение нескольких дней августа на Исторической сцене Большого театра проходили съемки нового фильма «Дива» Анны Меликян, известной по картинам «Русалка», «Фея», «Звезда», «Чувства Анны». В числе ее продюсеров — Рубен Дишдишян, работавший на «Мастере и Маргарите». На питчинге Анна Меликян говорила о «Диве» как о самом красивом своем фильме. И еще — ироничном.
По миру кочует выставка Diva, стартовавшая в лондонском Музее Виктории и Альберта. Ответить на вопрос, что же означает это понятие, ее кураторам так и не удалось. Изначально дивами в оперном искусстве называли самых прославленных певиц. Затем этот термин охватил примадонн драматической сцены и звезд Голливуда.
В их числе кураторы выставки назвали Айседору Дункан, Марию Каллас, Мэрилин Монро, Барбару Стрейзанд, Лайзу Миннелли, Бьорк, Тину Тернер, Эллу Фицджеральд, Леди Гагу, Мадонну, барбадосскую певицу Рианну и даже Фредди Меркьюри, Принца и Элтона Джона, поскольку они жили и продолжают жить как дивы.
Среди прославленных имен есть единственное русское — балерины Тамары Карсавиной, примы Мариинского театра, звезды «Русских сезонов» Сергея Дягилева, первой исполнительницы балетных спектаклей Михаила Фокина, а затем и звезды британского балета, вице-президента Королевской академии танца.
Выставленные туалеты див наверняка роскошно смотрелись в свете софитов, а на близком расстоянии, в витринах, они не производят впечатления шика. Знаменитый плащ Элтона Джона сделан словно из целлофана, но на сцене он в свое время изумлял.
Анна Меликян пока очень скупо говорит о своей новой работе. Можно только догадываться, что нас ждет, ссылаясь на то немногое, что она заявила на питчинге, представляя проект. Это фэнтези, ироничная сказка.
Речь идет о девочке с необыкновенным голосом. Она очень рано становится звездой главного оперного театра страны. Тут можно поспорить, о каком именно идет речь — Большом или Мариинском. Появление юной певицы раздражает прим, обеспокоенных сохранением своих позиций в театре. Девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и становится призраком, а затем встретит дирижера из другого столетия, тоже пребывающего в новой субстанции. Призрак оперы во плоти. Сразу вспомнился одноименный бродвейский мюзикл, увиденный лет двадцать назад уже в потрепанном состоянии, фильмы Дарио Ардженто конца 90-х и Джоэла Шумахера двадцатилетней давности. Сюжет примерно один, интерпретаций множество.
О том, что в этот раз нас ждет, те, кто пришел сниматься в Большой театр в массовке по объявлению, включая автора этих строк, имели минимальную информацию. Лица некоторых статистов оказались знакомы по другим кинопроектам.
Спустя несколько дней удалось получить более подробную информацию. Оказывается, в Петербурге появляется на свет девочка-вундеркинд Майя. Ей 11 лет, но она становится звездой. Завистливые оперные дивы, у которых она отобрала основные партии, решают избавиться от чуда природы прямо на сцене при помощи зелья. Призрака, с которым она встречается в новой реальности, зовут Йозеф. Старый дирижер из XVIII века помогает девочке приспособиться к новым обстоятельствам.
А пока артистка теряет голос и убегает в кулисы. Занавес опущен. Все происходит где-то в кулисах. Массовка в партере, изображающая зрителей, должна все принять на веру, выразить смятение, поскольку не понимает, что случилось. Голос за сценой сообщает: «Изольда Вебер не сможет продолжить спектакль. Вместо нее петь будет молодая актриса Александра Милошина».
Анна Меликян продолжает обволакивающим голосом, обращаясь к актеру, сидящему в ложе: «Какая молодая, красивая, новая. Это что-то интересное. Вы такой еще не видели», «Она в красном платье, шикарная и поет шикарно. Цветок! Это был тебе знак, Игорь. Лови его. Ты сам собой доволен, в предвкушении. Невозможная красота, юность, божественная музыка».
Потом выяснится, что играет господина в ложе Игорь Миркурбанов, но он ли в тот день находился в театре, сказать сложно. Вполне мог быть и дублер. Если бы довелось присутствовать на съемках в качестве журналиста в пресс-день или по приглашению режиссера, а не в массовке, то информация наверняка была бы исчерпывающей. Но пока приходится довольствоваться малым и осваивать новую профессию.
На сцене появляется молодая актриса в облегающем золотистом платье с пышным красным шлейфом. Его поправляет дама, которая перед началом съемок, когда массовка заполняла правую часть партера, подошла к автору этих строк и строго сказала: «Уберите сумку. Вы как с рынка пришли. В театр так не ходят». Пришлось ее спрятать под стулом — так пострадал главный бельгийский сумочный тренд. Потом суровой даме не понравился черный жакет — слишком темный. Приказным голосом она велела его снять. Пришлось повиноваться.
Массовка пришла нарядная. Платья праздничных дам были все больше золотисто-серебристые, сверкавшие пайетками. Дополняли их причудливые головные уборы и вуаль. Одна девочка напоминала Наташу Ростову во время ее первого бала. Едва ли не единственный мальчик на весь партер был одет в красную тройку. Мужчины блистали в «бабочках» и темных костюмах, как на звездной дорожке Каннского кинофестиваля.
Такой праздничной публики не доводилось видеть на премьерах в парижской Гарнье, Венской и Венецианской операх, не говоря уж о «Метрополитен» в Нью-Йорке. В наш век побеждает повседневный стиль. Как правило, лишь несколько роскошных дам появляются в партере, а в массе своей публика приходит будничная, даже в джинсах. Но у Анны Меликян будет все не так.
Примерно как минувшей зимой на балете «Онегин» в Гарнье, когда театр заполнила русская публика, нарядные барышни в вечерних туалетах. Многие пришли ради фото в красивых интерьерах. Покупали по сумасшедшей цене бокал шампанского, устраивали фотосессии в антракте на фоне сверкающей позолоты. Соцсети в тот вечер заполнили снимки наших красавиц, сделавших мощную рекламу балету (не опере) на пушкинский сюжет.
Пока на сцене снимают Диву, некого Жоржа, да еще солидного господина в ложе, которого массовка называет Онассисом, в партере кипит своя жизнь. Публику периодически перегруппировывают, поскольку она должна быть разной — снимают зал для восьми оперных спектаклей. Ради этого даже разлучают пары. Мужчину в красном пересаживают к новой спутнице помоложе. Маленькую девочку в белом платье переводят в первые ряды партера вместе с мамой.
Параллельно решают вопрос с дублером Жоржа, которого не пускают в директорскую ложу, поскольку его имя не указано в списках. Но в целом все четко организовано, никакой давки даже в момент запуска в театр. Один из старожилов массовки подходит и начинает игривый диалог: «Почему вы без мужа? Как вас пропустили?» — «А вы с женой?» — «Я с двумя любовницами. Шучу». Кто-то делает селфи на фоне зала и сцены.
В партере помимо живых зрителей рассаживают в шахматном порядке картонных мужчин и женщин. В полумраке зала, да еще на расстоянии, они выглядят как живые. К массовке обращаются нежно: «Красивые мои, хорошие. Занимайте первые пять рядов. Сейчас придут за теми, кого я отобрала», «Ребятишки, приготовились. Можете снимать на телефончики», «Родные мои, хорошие, вы в кадре».
Как невесты на выданье, ждут своего часа и внимания нарядные дамы и кавалеры. Их отбирают в течение дня по нескольку раз для разных сцен. После того как выключают фонограмму, публика начинает бурно аплодировать. А один господин всякий раз вскакивает со своего места. Заблаговременно раздают букеты, которые зрители должны вручить певице.
В какой-то момент на сцене появится Тимофей Трибунцев в камзоле. Это он играет Йозефа. Кто таков, мы еще не знаем. Из массовки кажется, что артист в ожидании выхода, но до него дело не доходит. Все внимание — Диве, бросающей цветы в воздух. Сверху из ложи на нее любуется так называемый Онассис.
В «Диве» снимаются Юлия Снигирь, прекрасная актриса старшего поколения из Театра на Малой Бронной Вера Майорова, Евгений Цыганов, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Федор Лавров, Екатерина Воронина. Каст очень интересный.
За камерой — молодой оператор Роберт Саруханян, получивший в прошлом году премию операторского искусства «Белый квадрат» за свой первый полнометражный фильм «Кентавр» Кирилла Кемнеца с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. До этого Роберт снимал сериалы «Эпидемия-2», «Подслушано в Рыбинске». На «Белом квадрате» он обошел маститых коллег, включая Николая Желудовича, снимавшего предыдущую картину Анны Меликян «Чувства Анны».
«Дива» будет моим самым красивым фильмом, потому что для меня опера — это безусловная красота. Это то, что помогает человеку открыть в себе чувственное начало, сердце. К тому же в определенном смысле наш фильм — технологический вызов, так как перед нами стоит ряд задач, связанных с голосом, со звучанием, над которыми до нас никто не работал. «Дива» — уникальный проект, который должен объединить красоту музыкального мира, историю и важнейшие смыслы про добро, любовь, всепрощение", — рассказывает Анна Меликян.
Имя юной актрисы, которая сыграет главную роль, держится в секрете. Ее выбрали из 2000 претенденток. Героиню Юлии Снигирь зовут Изольда. О ней пока тоже ничего не известно, кроме того, что она теряет голос, но сама актриса делится первыми впечатлениями от работы: «Это очень красивая и очень грустная история о загадочном закулисье большой оперы, интригах, страстях, большом таланте и зависти к нему. Аня — требовательный режиссер, поэтому подготовка была тщательной. Я провела уйму времени с педагогом оперного пения Машей Макеевой и научилась не только подражать певицам, правильно дышать и так далее, но и любить оперу. И я считаю, это важный ключ к моей роли».
Евгений Цыганов, приглашенный на роль дирижера Филиппа, рассказывает: «Когда-то я страшно ругался, что Аня снимает мало кино, и вот новый фильм, очень амбициозный, такого еще не было и, возможно, уже не будет. Мы много репетировали, искали образ. Ее предыдущие проекты больше камерные, авторские, а “Дива” — красивая сказка для взрослых и детей, несмотря на драматизм сюжета.
Съемки «Дивы» проходили и еще будут проходить в музее-заповеднике «Царицыно» и Доме Пашкова Москве, в Царском Селе, Доме ученых в Санкт-Петербурге, который кинематографисты облюбовали давно.
Восемь лет назад в Большом театре две недели снимал свой фильм «Большой» Валерий Тодоровский с участием 70 профессиональных артистов балета. Театром тогда руководил Владимир Урин. Там тоже было юное дарование. Актрису на роль искали долго. В итоге маленькую балерину сыграла 12-летняя спортсменка, призер первенства Москвы по художественной гимнастике, кандидат в олимпийский резерв страны Катя Самуйлина.