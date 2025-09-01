Губернатор Гусев назвал поражение «Факела» от «Урала» незаслуженным

Несмотря на поражение, воронежских футболистов поддержали преданные болельщики — около ста человек приехали на матч в Екатеринбург. Александр Гусев заявил, что команда нацелена только на победы в оставшихся матчах сезона, поскольку ни поражения, ни ничьи не устраивают руководство области.