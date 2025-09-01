Губернатор Гусев назвал поражение «Факела» от «Урала» незаслуженным

Команды занимают соседние позиции в верхней части турнирной таблицы, что делало встречу принципиальной для обеих сторон, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По словам главы региона, воронежская команда провела достойный матч и создала несколько опасных моментов у ворот соперника. Гусев считает, что «Факел» заслуживал ничейного результата, однако команда допустила ошибки, которые стоили ей очков. Губернатор подчеркнул, что тренерский штаб должен сделать выводы из неудачной игры.
Несмотря на поражение, воронежских футболистов поддержали преданные болельщики — около ста человек приехали на матч в Екатеринбург. Александр Гусев заявил, что команда нацелена только на победы в оставшихся матчах сезона, поскольку ни поражения, ни ничьи не устраивают руководство области.