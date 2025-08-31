В Раде заявили, что на восстановление Украины потребуются более $520 млрд

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на восстановление Украины понадобится более 520 миллиардов долларов, это составляет почти три ВВП страны.
«Согласно отчету, на восстановление нам нужно больше 520 миллиардов долларов, это огромные деньги. Для сравнения — это немного меньше, чем три наших ВВП», — приводит ТАСС слова Даниила Гетманцева.
Он добавил, что власти Украины уже ищут эти деньги.
Ранее украинский экс-премьер-министр Николай Азаров заявил, что экономика Украины сократилась минимум в два раза.