Рейды в Уфе: девять водителей задержаны в состоянии опьянения

На улицах Уфы прошел масштабный рейд сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы провели тотальную проверку водителей, чтобы пресечь нарушения и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.
За время операции стражи порядка остановили более 265 автомобилей. Каждый водитель прошёл проверку. В результате девять человек сели за руль в состоянии опьянения. Их ожидает административная ответственность и лишение прав.
Всего за время рейда было составлено 59 протоколов. Водители пренебрегли не только трезвостью, но и другими требованиями ПДД, создавая аварийные ситуации на дорогах города.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.