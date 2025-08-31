Ричмонд
Рейды в Уфе: девять водителей задержаны в состоянии опьянения

В Уфе за выходные поймали 59 нарушителей ПДД.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Уфы прошел масштабный рейд сотрудников Госавтоинспекции. Инспекторы провели тотальную проверку водителей, чтобы пресечь нарушения и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.

За время операции стражи порядка остановили более 265 автомобилей. Каждый водитель прошёл проверку. В результате девять человек сели за руль в состоянии опьянения. Их ожидает административная ответственность и лишение прав.

Всего за время рейда было составлено 59 протоколов. Водители пренебрегли не только трезвостью, но и другими требованиями ПДД, создавая аварийные ситуации на дорогах города.

