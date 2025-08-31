Линейка уходит под крышу: многие школы отменили линейки перед школой

Многие школы по всей стране, несмотря на располагающую погоду, отменяют торжественные первосентябрьские линейки перед школой, перенося их в помещение. А некоторые и вовсе от них отказываются, заменяя торжественным собранием в актовом зале. Больше всех переживают родители: мамы и папы первоклассников и выпускников прошлого года могли хотя бы любоваться на своих чад через школьную ограду, а на этот День знаний, перенесенный в помещение, многие школы не пустят родителей вовсе.
На «бурление» в родительских чатах администрации школ ссылаются на рекомендации своего главка: осторожность прежде всего, избегать общешкольной линейки на улице, классы строить по очереди и лучше в помещении школы. В столице выбрали соломоново решение: традиционные линейки с цветами под солнечным небом на школьном дворе в этом году пройдут только для пришедших первый раз в первый класс. Остальные классы, включая выпускные, построятся внутри зданий.
Если судить по родительским чатам, московские мамы и папы переживают меньше региональных: многие столичные школы увели первосентябрьские линейки под крышу еще в прошлом году. Севастопольцы тоже имеют опыт ограничений прошлого года и уже свыклись с тем, что торжественные линейки в этом году проведут только для первоклассников и выпускников. А будут они в школьном дворе или за закрытыми дверями, каждая школа решает индивидуально, но с оглядкой на базовые рекомендации сверху. А вот челябинские родители школяров откровенно расстроены: на линейки во дворе допустят только мам и пап первоклассников, причем их уже предупредили о том, что придется не только предъявить документы, но и пройти личный досмотр. У выпускных классов тоже будет линейка, но их родителей не допустят даже «с документиками». Все прочие классы со 2-го по 10-й включительно в это 1 сентября остаются без праздничной линейки вообще. Для них проведут праздничные уроки за закрытыми дверями, о которых ученики смогут родителям разве что рассказать вечером.
Но многие мамы и папы не отчаиваются, напоминая друг другу, что у Дня знаний есть и вечер. И вот вечер родителям никто не запретит сделать запоминающимся для всей семьи и даже всего класса своего ребенка, а заодно избавить себя от лишней нервотрепки, а чад — от опасностей.
— Рита, наша дочь, начиная с 8-го класса измучила нас: как День знаний, так после школы гулянка до полуночи, — делится отец одиннадцатиклассницы из Москвы. — Как мы с женой ее ни ругали, твердила свое из серии «31-го мы с друзьями всегда ходим в баню». Мол, у них с одноклассниками традиция первого вечером встречаться в неформальной обстановке, чтобы «узнать» друг друга после каникул до того, как началась учеба. Жена даже с психологом консультировалась по поводу этих дочкиных гулянок, но та поддержала нашу дочь, сказав, что в этом возрасте подростки быстро меняются, в том числе и по характеру, поэтому разумно, что они каждый раз после каникул вновь «знакомятся» всем классом до начала занятий, а не во время их. И тогда мы с женой решили просто взять эту милую традицию в свои руки.
С тех пор неравнодушные родители стали вечером 1-го сентября приглашать весь класс дочери, хотя и не совсем в свою квартиру, что было бы хлопотно.
— У нас в двух шагах от дома беседка для пикников, осенью она уже бесплатная, — говорит папа Риты. Этим мы и подкупили молодежь: мы им туда приносим закуски, но сами там не сидим, над душой не висим. Но и не волнуемся, так как беседку эту видно с нашего балкона.
— В первый раз они весь вечер во что-то играли. А в прошлом году затеяли фотосессию и сами призвали нас с женой на помощь. Я же профессиональный фотограф, а жена визажист. Но, если совсем честно, мы сами им эту идею аккуратненько подкинули через дочку. Чего не сделаешь, лишь бы с ума не сходить, где у тебя ребенок один ночью шляется.
Родители первоклашек до понимания присказки «большие детки — большие бедки» еще не доросли, их задача донести до своих деток, что жизнь их семьи уже не будет прежней: на целых 11 лет в ней поселилась школа, куда отныне чаду придется ходить тогда же, когда и родителям на работу.
— Год назад 1 сентября после окончания первого школьного дня наш первоклассник Павлик очень удивился, что 2-го тоже надо туда идти, — рассказывает мама ныне второклассника из Новой Москвы. — А как понял, что ходить придется каждый день, такой нам скандал устроил, до сих пор содрогаемся! И новые товарищи школьные ему не нравятся, и учительница — хочу гулять во дворе, как прежде, и все! Первая учительница сына на это сказала, что сами виноваты, надо было все лето ребенка настраивать, что отныне он будет учиться. Что это его работа, такая же ответственная, как у мамы и папы.
И родителям Павлика пришлось экстренно наверстывать упущенное, собрав у себя дома весь класс Павлика.
— С помощью еще одних родителей мы устроили игру в школу. Парты расставили (школа одолжила), благо дом позволяет, доску повесили (купили сами, вещь хорошая) и провели три урока с переменками и школьным завтраком. Жены приготовили меню «а-ля школьная столовка», все то, что детям будут там давать — каша геркулесовая, капуста тушеная, сосиски отварные, сырок глазированный, булочка калорийная, компот и какао. Я сам провел первый урок, так и назвал «Урок знаний»: объяснил, зачем люди ходят в школу, как это важно, про работу слова учительницы привел.
Наградой родителям Павлика стали слова их сына, сказанные перед сном: ой, скорее бы снова в школу!
Есть устоявшиеся первосентябрьские традиции и у родителей тех, кто пришел в школу не в первый и не в последний раз и 1-е сентября уже не столько праздник, сколько привычная церемония. Мамы и папы таких считают, что отношение к первому дню нового учебного года полезно освежать, чтобы чадо после каникул быстрее втянулось в учебный процесс. Некоторые родители с этой целью устраивают 1-го сентября после официальной части и уроков «арт-пространство» — вместе с детьми рисуют, лепят, поют, танцуют, ставят спектакли — в зависимости от «титульных» увлечений в классе. В школах со спортивным уклоном родители, если позволяет погода, 1-го сентября водят отпрысков в мини-походы, направленные в основном на «коллективизацию» — установление, а вернее, восстановление контакта в классе после каникулярной разлуки. Располагающие деньгами мамы и папы водят свои классы на любимые ими групповые игры вроде лазертага, на квесты и т.д. Цель развлечений всем классом та же самая — скорее адаптировать чадо назад к школе, детские и подростковые психологи подобный подход горячо одобряют.