Линейка уходит под крышу: многие школы отменили линейки перед школой

Если судить по родительским чатам, московские мамы и папы переживают меньше региональных: многие столичные школы увели первосентябрьские линейки под крышу еще в прошлом году. Севастопольцы тоже имеют опыт ограничений прошлого года и уже свыклись с тем, что торжественные линейки в этом году проведут только для первоклассников и выпускников. А будут они в школьном дворе или за закрытыми дверями, каждая школа решает индивидуально, но с оглядкой на базовые рекомендации сверху. А вот челябинские родители школяров откровенно расстроены: на линейки во дворе допустят только мам и пап первоклассников, причем их уже предупредили о том, что придется не только предъявить документы, но и пройти личный досмотр. У выпускных классов тоже будет линейка, но их родителей не допустят даже «с документиками». Все прочие классы со 2-го по 10-й включительно в это 1 сентября остаются без праздничной линейки вообще. Для них проведут праздничные уроки за закрытыми дверями, о которых ученики смогут родителям разве что рассказать вечером.