Три поколения первоклассников: как отмечали День знаний в Москве в разные эпохи

…В 2010 году церемония была практически та же, только участвовали в ней исключительно первые и 11-е классы — во избежание толкотни. А для большинства ребят в строю одноклассников уже были знакомые — по подготовительным курсам, куда дети, чтобы наверняка попасть в эту школу, ходили весь предыдущий год. Что до родителей — они шли в классную комнату детей как к себе домой: за минувшее лето в ней прошло не меньше трех родительских собраний, а многие участвовали и в ремонте, и уборке класса перед началом года.