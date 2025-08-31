Ричмонд
Минздрав опроверг запрет на медикаментозные аборты в Мурманской области

Ранее не соответствующая действительности информация появилась в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Сообщения о запрете на медикаментозные аборты в Мурманской области являются фейком, никаких подобных ограничений ведомство не вводило, сообщили в региональном Минздраве.

«Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было», — заявили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медпомощи по профилю акушерство-гинекология.

Ранее информация о том, что в регионе якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель, распространилась в соцсетях.

Напомним, комитет Госдумы по охране здоровья направил Минздраву России предложение по сокращению с 12 до 9 недель срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины.