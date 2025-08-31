Флорист дала рекомендации по выбору букета на 1 Сентября

Многие родители предпочитают приобретать букеты на 1 Сентября в магазинах, так как они выглядят более аккуратно и стильно, часто выбирая сумочки с цветочными композициями. Об этом рассказала ведущий флорист магазина цветов «Ты ж моя пижма» Алина Светлицкая.
Эксперт отметила, что в последние годы многие родители участвуют в акции «Дети вместо цветов», когда ученики дарят от всего класса один большой букет, а оставшиеся средства направляются на благотворительность для тяжело больных детей. Тем не менее она добавила, что многие семьи все еще придерживаются традиций и дарят учителям индивидуальные букеты.
Светлицкая пояснила, что многие родители, стремясь сэкономить, планируют стоимость букета до полутора тысяч рублей. Для этого магазин разрабатывает лаконичные варианты с небольшим количеством цветов, в которых много зелени и интересная упаковка, чтобы они выглядели стильно.
Кроме того, флорист указала, что родители часто просят не делать массивные букеты, особенно для учеников младших классов, которым нужно стоять на школьной линейке. В таких случаях уместно покупать сумочки с цветочными композициями. По словам Светлицкой, они бывают различными по цвету, форме и материалу: от бумажных крафтовых до ярких синтетических. Во всех случаях такие букеты удобно брать с собой и они очень бюджетные.
— Вообще лучший букет к 1 Сентября и вообще на любой случай этой жизни, — это тот букет, который радует лично вас. Выбирать нужно под свой стиль, под свой вкус, и чтобы этот букет нравился именно вам. Потому что это вам идти с ним на День знаний в школу, это вам и вашему ребенку с ним быть на фотографиях. Это вам любоваться на него и как-то себя с ним чувствовать, — приводит слова эксперта Lenta.ru.
Чтобы выбрать долговечные цветы и сэкономить, можно ориентироваться на сезонные растения. Эксперты поделились советами в преддверии праздника.