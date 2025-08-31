Нежданные гости: медведи разгуливают по городам и сёлам ВКО

Так, в Серебрянске недавно медведь прогулялся по центру города возле здания акимата. Местные жители боялись выходить на улицу, а специалисты Лесного и охотничьего хозяйства вынуждены были шумом и хлопушками выдворять хищника обратно в лес. Однако в соцсетях горожане утверждают, что зверь до сих пор не пойман, и это остаётся угрозой для людей.
Похожая ситуация в Риддере. Там медведей регулярно замечают в районе Тишинского рудника и Громотушинского ущелья. Недавно три крупных медвежонка забрели прямо на дачи, где успели повредить заборы и наделать переполоха. Жители признаются: страшно даже ночью выйти на улицу, ведь рядом может оказаться и взрослая медведица.
В социальных сетях обсуждают причины таких встреч. Одни считают, что всему виной вырубка лесов, лишающая зверей привычной среды обитания. Другие уверены, что популяция косолапых в регионе заметно выросла. Дополнительную тревогу вызвало сообщение о найденном мёртвом медведе в районе Тарасова ключа. Специалисты предупреждают: к туше могут подтянуться другие дикие животные, а это чревато агрессией и даже заражениями.
Не обошлось без визита медведя и в селе Михайловка Глубоковского района. Там хищник поломал ульи прямо в центре деревни и с удовольствием полакомился мёдом местного пасечника.
Власти и службы безопасности региона заявляют, что работают круглосуточно, однако жителей просят быть осторожными, особенно в лесу и на окраинах населённых пунктов.