Нежданные гости: медведи разгуливают по городам и сёлам ВКО

Так, в Серебрянске недавно медведь прогулялся по центру города возле здания акимата. Местные жители боялись выходить на улицу, а специалисты Лесного и охотничьего хозяйства вынуждены были шумом и хлопушками выдворять хищника обратно в лес. Однако в соцсетях горожане утверждают, что зверь до сих пор не пойман, и это остаётся угрозой для людей.