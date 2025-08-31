Рыбинские биатлонисты стали победителями первенства ЦФО

Два спортсмена из Рыбинска стали победителями первенства Центрального федерального округа по биатлону. Оно прошло в Ярославской области в лыжно-биатлонном комплексе «Демино», что соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
В течение двух дней спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет демонстрировали свое мастерство, выносливость и меткость на трассе и огневых рубежах. Всего на старт вышли более 190 участников из девяти регионов страны, в том числе 34 человека из Ярославской области.
Два представителя спортивной школы олимпийского резерва № 4 Рыбинска Клементий Белков и Арина Батяева стали лидерами в кросс-гонке на дистанциях 4 и 3 км в возрастной группе 17−18 лет. Также лучших определяли в роллер-гонке на 7,5, 10 и 12,5 км.
«Спортивный комплекс “Демино” по праву занимает особое место в российском биатлоне. Здесь наши спортсмены регулярно тренируются и выступают на соревнованиях различного уровня», — отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.