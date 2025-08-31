Рыбинские биатлонисты стали победителями первенства ЦФО

В течение двух дней спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет демонстрировали свое мастерство, выносливость и меткость на трассе и огневых рубежах. Всего на старт вышли более 190 участников из девяти регионов страны, в том числе 34 человека из Ярославской области.