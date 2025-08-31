В Белгородской области отремонтировали Магистраль 1−1

Участок Магистрали 1−1 отремонтировали в Старооскольском округе Белгородской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
В нормативное состояние привели 7,5 км трассы у села Незнамово. Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали пересечения и примыкания. Также они укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.
Отметим, что Магистраль 1−1 является основным маршрутом грузовых перевозок к промышленным предприятиям, поэтому ее обновление имеет важное значение для развития экономики региона. Дорога соединяет Старый Оскол с промзоной Оскольского электрометаллургического комбината, другими предприятиями и заканчивается развязкой с выходом на автодорогу Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол.
Это трасса с интенсивным движением грузового транспорта. Магистраль построили в 80-е годы ХХ века, а последний крупный ремонт на ней был 12 лет назад.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.