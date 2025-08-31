Ричмонд
ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Краснодаром»

ЦСКА (Москва) и «Краснодар» со счетом 1:1 завершили матч седьмого тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась в столице.

На 36-й минуте Матвей Кисляк вывел армейцев вперед, на 44-й Джон Кордоба сравнял счет.

На 56-й минуте представитель гостей, забивший гол, получил красную карточку, и «Краснодар» оставшуюся часть матча провел в меньшинстве.

«Краснодар» с 16 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Далее идут сразу три клуба — ЦСКА, «Балтика» из Калининграда и московский «Локомотив». Все они набрали по 15 баллов.

