«История рассказана с умом»: Джуд Лоу поделился впечатлениями от роли Путина

Британский актер Джуд Лоу рассказал журналистам, что «не опасался последствий» во время исполнения роли президента России Владимира Путина в фильме режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».
— Я чувствовал себя уверенно в руках Оливье и со сценарием, эта история будет рассказана с умом… Мы не стремились к полемике ради полемики, — приводит его слова издание Variety.
До этого, накануне премьеры, в Сети появились новые кадры с британским актером в образе российского президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма с участием Лоу в роли Владимира Путина не обращались в Кремль за какими-либо консультациями.
По словам «двойника Путина», актера Дмитрия Грачева, выбор Джуда Лоу на роль президента России для ленты «Кремлевский волшебник» — настоящий джекпот для фильма. Грачев также заявил, что сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.
«Вечерняя Москва» узнала, смог ли Джуд Лоу справиться с ролью президента России Владимира Путина.