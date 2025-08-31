В Алтайском крае уход за лесными культурами провели на более 7 тыс. га

Агротехнические уходы за лесными культурами провели на площади более 7 тыс. га в Алтайском крае. Все лесовосстановительные мероприятия проходят в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Уход за лесными культурами в лесах края, который начали в июне, выполнили на 90%. За растениями ухаживают механизированным и ручным способами. В некоторых лесничествах применяются оба способа. В тех лесничествах, где используют механический метод, работы выполняют с помощью специальной техники для рыхления почвы и устранения сорняков.
Отметим, что в агроуходы нужны не только для уничтожения сорняков, но и для поддержания оптимальной влажности почвы. Уход за лесными культурами продолжится до осени. В сентябре в лесничествах Алтайского края начнется осенняя посадка леса и пройдет лесовосстановительная акция «Сохраним лес».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.