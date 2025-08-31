В Алтайском крае уход за лесными культурами провели на более 7 тыс. га

Уход за лесными культурами в лесах края, который начали в июне, выполнили на 90%. За растениями ухаживают механизированным и ручным способами. В некоторых лесничествах применяются оба способа. В тех лесничествах, где используют механический метод, работы выполняют с помощью специальной техники для рыхления почвы и устранения сорняков.